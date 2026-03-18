ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದೆ ‘ಧುರಂಧರ್–2’: ಸಿನಿ ವಿಮರ್ಶಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?

'ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್-19ರ ಬಳಿಕ ಈ ರೀತಿಯ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ... ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಾನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪುಣೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಲಖನೌ ಮತ್ತು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ನಗರಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್, ' ಧುರಂಧರ್' ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು 'ಶೋಲೆ' ಮತ್ತು 'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ಹೊಂದಿದ ಕ್ರೇಜ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಹುಬಲಿಯಲ್ಲಿ 'ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಂದ? ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ, ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ತೂಫ್ಯಾನ್, ಸುನಾಮಿ. ನೀವು ಸುನಾಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ?' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕೇವಲ ಟ್ರೇಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ (ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ). ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದ್ದಂತೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಧುರಂಧರ್–2 ಸಿನಿಮಾವು ಮೊದಲ ದಿನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ₹35 ರಿಂದ ₹40 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಸಿಒಒ ಆಶಿಶ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಧಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಧುರಂಧರ್ : ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಮಜಾರಿಯಾ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಧುರಂಧರ್ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹120 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಸಿದರೂ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ... ಚಿತ್ರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಓಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದ