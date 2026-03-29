ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗಳಿಕೆ: ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಧುರಂಧರ್–2

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಆಧಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಧುರಂಧರ್–2, ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ₹1,226 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹208.76 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ₹195.86 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಮುರಿದಿದೆ. </p><p>ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶೋಬು ಯಾರ್ಲಗಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ</strong></p><ul><li><p>ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್ – ₹208.76 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>ಬಾಹುಬಲಿ 2 – ₹195.86 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>ಕಲ್ಕಿ ಎಡಿ – ₹176.13 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>ಪಠಾಣ್ – ₹165.89 ಕೋಟಿ</p></li></ul>