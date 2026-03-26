ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಪೋಹಗಳಿಗೆ ನಟ ಅಭಯ್ ಅರೋರಾ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾವು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಿಯಾರಿ ಜನರು ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ನಟ ಅಭಯ್ ಅರೋರಾ 'ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಟರು ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಯಾರಿ ಮೂಲದ ಜನರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅರ್ಷದ್ ಪಪ್ಪುವಿನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಯಾಸಿರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅಭಯ್ ಅರೋರಾ ಲಿಯಾರಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಲಿಯಾರಿ ಜನರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಲಿಯಾರಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಅನೇಕರನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖಗಳು ಲಿಯಾರಿಯವರದ್ದಾಗಿವೆ. ಜನಸಂದಣಿಯ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆತಯುತ್ತಿದೆ. ಸಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದ್ಲಲಿ ₹687.43 ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹919 ಕೋಟಿಗಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಆರ್ ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.