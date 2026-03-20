ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್–2 ಅಬ್ಬರ; ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಧುರಂಧರ್–2 ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಮಾರ್ಚ್19) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಧುರಂಧರ್–2ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಧುರಂಧರ್–2 ಸಿನಿಮಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹102 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಧುರಂಧರ್'ಗಿಂತಲೂ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ₹102.55ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದರಲ್ಲೇ ₹99.10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹80 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ₹90 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯು ₹1.16 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರೆ, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಿಂದ ₹2.12 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ₹43 ಕೋಟಿ

ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಧುರಂಧರ್–2 ಸಿನಿಮಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಸಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ₹43 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ, ಧುರಂಧರ್–2 ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ 'ಅನಿಮಲ್' ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನ ₹63 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನ ₹65 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.