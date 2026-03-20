ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಪೈರೇಟೆಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೈರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್–2 ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದೆ 'ಧುರಂಧರ್–2': ಸಿನಿ ವಿಮರ್ಶಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?.'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿ.2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಸಿನಿಮಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಐಎಎನ್ಎಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ' ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪೈರೇಟ್ ಕಾಪಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ 2.0 ಮತ್ತು ರಯೀಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪೈರೇಟೆಡ್ಗೆ ಆದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹50 ರಿಂದ ₹60 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ'. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಂಧ್ನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವ ಶಾರ್ಜೀಲ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಮನ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರವಾದ ಧುರಂಧರ್–2 ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ತೋರಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಿಯಾರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಲಿಯಾರಿ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, 'ಮೇರಾ ಲಿಯಾರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಲಿಯಾರಿಯ ನಿಜವಾದ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.