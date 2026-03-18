ವಿದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6 ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ ಧುರಂಧರ್–2

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಾಳೆ (ಮಾರ್ಚ್ 19) ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದೀಗ, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 214.1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅವಧಿ 3 ಗಂಟೆ 49 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಇರಲಿದೆ. </p><p>ವಿದೇಶಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು 3 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 6 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಎಎಂಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಯು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು 21 ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p><p>ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೀಳುವುದು. ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒದೆಯುವುದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು. ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಭಯಾನಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಧುರಂಧರ್ ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹1,300 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಿದ 'ರೆಹಮಾನ್ ಡಕಾಯತ್' ಪಾತ್ರದ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂತುಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ