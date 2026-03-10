ಧುರಂಧರ್–2 ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹3,100: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಬಲು ದುಬಾರಿ

<p>ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ‘ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆಯ ಬರೆಯುವತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.</p>.ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಧುರಂಧರ್–2; ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಗಳಿಕೆ ಇಷ್ಟು.ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ.<p>ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧುರಂಧರ್–2 ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಹಾನಗರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹600 ರಿಂದ ₹900 ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ₹1,000 ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮುಂಬೈನ ಐನಾಕ್ಸ್ ಮೆಗಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹ 3,100 ಆಗಿದೆ. </p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹600 ರಿಂದ ₹800 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೆಕ್ಲೈನರ್ ಆಸನಗಳ ಬೆಲೆ ₹1,400 ಮತ್ತು ವಿಐಪಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ₹2,000 ಆಗಿದೆ.</p><p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ₹400 ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ರೆಕ್ಲೈನರ್ ಆಸನಗಳ ಬೆಲೆ ₹1,350 ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. </p><p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 3ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ₹15 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>