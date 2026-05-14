ನಿಧನದ ನಂತರ ದಿಲೀಪ್ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ : ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಕೃಷ್ಣ

ಚಂದನವನದ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮೇ 12 ರಂದು ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ʼಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಗುರುತಿಸುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ʼಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಗಲಿಕೆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗದೆ, ಅವರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ʼಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪಾತ್ರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ನಟರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಸಜಹ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅವನ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸುವ ಬದಲು ಅವರ ಬದುಕಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಗೌರವʼ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ʼಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದʼ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಣʼ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.