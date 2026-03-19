Kannada Director: ‘ಮಹಾನ್‌’ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಿ.ಸಿ.ಶೇಖರ್‌ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ

'ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್', 'ಬ್ಯಾಡ್', 'ರಾಗ' ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪಿ.ಸಿ ಶೇಖರ್ ಸದ್ಯ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಮಹಾನ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

'ಮಹಾನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶೇಖರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 'ಸಾರಥಿ', 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವತಯಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾರಾಬಳಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಶೇಖರ್. 

ನಟ ಮಿತ್ರ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಗ'ದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ರ.