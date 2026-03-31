<p>‘ಇಡಿಯಟ್’ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ಲುಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪತ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಇಡಿಯಟ್’ ಫಿನಿಕ್ಸ್ಪ್ರೇಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಪತಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ರಾಣಾ ಅವರು ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕುಟುಂಬ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ. ಆರ್ ಪೇಟೆ, ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೊ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಅಪ್ಪು’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು, ‘ಸುಂಟರಗಾಳಿ’, ‘ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ’ ಸಿನಿಮಾ, ‘ಅಯ್ಯ’, ‘ಮಂಡ್ಯ’, ‘ಹುಬ್ಬಳಿ’, ‘ಕಾಶಿ’ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ, ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಹಾಗೂ ‘ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>