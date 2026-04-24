<blockquote>ಇಂದು ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನ</blockquote>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹತ್ತು-ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ!. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೂ, ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು, ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ದೇಶದ-ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಕಲಾವಿದರೂ ಅಭಿನಯಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. </p><p>ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಜಾನಪದ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ, ಹಾಸ್ಯ, ಸಾಹಸ ಪ್ರಧಾನ, ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು, ಹಳ್ಳಿ ಕಥೆಗಳು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳವರೆಗೆ. ರೈತ, ಚಮ್ಮಾರ, ಕುಂಬಾರ, ಆಳು, ಯಜಮಾನ, ಉದ್ಯಮಿ, ಲಾಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಒಂದೇ? ಎರಡೆ? ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ– ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಕ್ಲೀಷೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೂ ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ.</p>.<p>ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ‘ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ’ ಅಂತ ಕರೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಭಕ್ತ ಕಬೀರ, ಗೋರ ಕುಂಬಾರ, ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ, ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಮುಂತಾದ ಸಾಧು-ಸಂತರ ಪಾತ್ರಗಳು. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರುಗಳಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು, ದೇವತೆಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಧು-ಸಂತರುಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಾಜಕುಮಾರರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಬೆಳೆದಿರುವ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪುರಾಣಗಳು ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಜನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾಜಕುಮಾರರನ್ನಲ್ಲದೆ ಮತ್ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅಲ್ಲವೆ?</p>.<p>ಇಂತಹ ರಾಜಕುಮಾರರು ತಾವು ಕೀರ್ತಿಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಚಿ.ದತ್ತರಾಜ್ ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿರುವ ಆತ್ಮಕಥೆ ‘ಕಥಾನಾಯಕನ ಕಥೆ’ ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಹಲವರು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೂ ಕೂಡ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಕಡೆಗೂ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆ ನನಗಿದೆ! (ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಟನ್ನು ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು! ಪರವಾಗಿಲ್ಲ) </p><p>1976 ರಿಂದ 1984 ರ ವರೆಗೆ ವಿಜಯಚಿತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಶುರುವಾದಾಗ ನಾನು ಬಾಲಕ, ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕೆನ್ನುವಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದೆ. ನಾನು ಸತತ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅಣ್ಣಾವ್ರೇ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಮುತ್ತುರಾಜರ ತಂದೆ ಸಿಂಗಾನಲ್ಲೂರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯನವರದು. ಅವರ ಗುಣ-ಸ್ವಭಾವ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಎದುರಿನವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ, ವಾಹ್ ಅದನ್ನು ಓದಿಯೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. </p>. <p><strong>ಮುತ್ತುರಾಜನ ಬಾಲ್ಯ!</strong> </p><p>ಗಾಜನೂರು ಅನ್ನುವುದು ನೆಪಮಾತ್ರ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಗಾಜನೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಿಗಣಾರೆ, ಹಿರೀಪುರ, ವೆಂಕಟಯ್ಯನ ಛತ್ರ, ಅಮಚವಾಡಿ ಮುಂತಾದ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಕದ ಮೇಷ್ಟ್ರಾದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವ ಯಾವ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಆ ಊರುಗಳಲ್ಲೇ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆಯಾ ಊರುಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರೊಳಗೊಬ್ಬ ಎಂತಹ ಬರಹಗಾರ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿವು-ಬಡತನ ಅನ್ನುವುದು ಮುತ್ತುರಾಜನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸಂಕಟಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಆ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುತ್ತುರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿಪಾಟಲು ಪಟ್ಟ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಹಳ ರಂಜನೀಯವಾಗಿಯೂ, ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆಯೂ, ಕಣ್ಣೀರಾಗುವಂತೆಯೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದೂ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಗಿರುವ ತಾಕತ್ತು.</p><p>ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬೆಣ್ಣೆ ಬಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಮುತ್ತುರಾಜ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಿದ್ದೇಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ, ಅವರು ಬೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದು, ಮತ್ತೇ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗದಂತೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಂತ ಜಾಣ್ಮೆ!.</p><p>ಕಂಡವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಎಳನೀರು ಕುಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರವ್ವ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಸು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಪ್ರಸಂಗ. ನಂಜನಗೂಡಿನ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅಸ್ತಿ ಬಿಡುವವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕಾಸೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹುಡುಗನಂತೆ ನಿಂತು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಸಿನಿಂದ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಪ್ರಸಂಗ. ಹೀಗೇ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚು-ಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮುತ್ತುರಾಜನ ಜಾಣ್ಮೆ ಚಾಲಾಕಿತನ ಅನ್ನುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡರೂ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಹಸಿವಿನ ಸಂಕಟ ಓದುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಮುತ್ತುರಾಜ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣನವರ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನಾಡುತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆಯುವ ಮುತ್ತುರಾಜ ಆಯಾ ಊರುಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಜೀವನವನ್ನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ‘ಕಥಾನಾಯಕನ ಕಥೆ’ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜನಜೀವನದ ಕಥೆಯಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.</p><p>ಇದು ರಾಜಕುಮಾರರ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಆದರು, ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿಯೂ, ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಓದಬಹುದು.</p><p><strong>ಲೇಖಕರು: ಸಾಹಿತಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>