ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್- 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್: ಸೇತುಪತಿಗೆ ಖಳನಾಯಕನಾದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌

<p>ಚಂದನವನದ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳಿನ ‘ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್-33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್’ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ‘ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್-33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್’ ಸಿನಿಮಾವು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಸಂಗತಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಜಯ್ ಸರ್’ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಟಬು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅಂಧನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ . ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಖಡಕ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>