‘ಎಂಪುರಾನ್‌–3’ ಖಚಿತ

<p>ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಎಲ್ 2: ಎಂಪುರಾನ್' ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ, ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಅನುಮಾನ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಎಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, 'ಎಂಪುರಾನ್–3' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರುವುದು ಖಚಿತ. ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಾನು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ದಾಖಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತಾಗಿನ ನನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂರನೇ ಭಾಗದ ಕುರಿತು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿರುವುದು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಸಮಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯದ್ದು. ಜತೆಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಮಲಯಾಳ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ 'ಲೂಸಿಫರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ 2019ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವೇ 'ಎಲ್ 2– ಎಂಪುರಾನ್'. ಬಜರಂಗದಳದ ನಾಯಕ ಬಾಬು ಬಜರಂಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲುವ ಕಥೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಕೇರಳ ರಾಜಕೀಯದ ಕುರಿತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ ₹300 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>