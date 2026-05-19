ನಟ ಫಹಾದ್‌ ಫಾಸಿಲ್‌ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಮ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನ

ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಟನೆಯ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ '96' ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

'ಪಷ್ಪ' ಸರಣಿ, 'ಆವೇಶಂ', 'ಮಾಮಣ್ಣನ್', 'ಮಾಲಿಕ್', 'ವಿಕ್ರಂ', 'ಧೂಮಂ', 'ಕುಂಬಳಂಗಿ ನೈಟ್ಸ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಫಾಸಿಲ್ ಸದ್ಯ ಮಲಯಾಳದ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಹಾದ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡಾ.ಇಶಾರಿ ಕೆ.ಗಣೇಶ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗೋವಿಂದ್ ವಸಂತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ಪೇಟ್ರಿಯಟ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಫಹಾದ್, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.