ಸಂಚಿತಾ ಉಗಲೆ ಸೇರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಟ–ನಟಿಯರು

<p>ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂನ್ 14ರಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ದಿಢೀರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಟ–ನಟಿಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಸಂಚಿತಾ ಉಗಲೆ</strong></p><p>ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಲೆ ಜೂನ್ 14ರಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ’ ಮತ್ತು 'ವಾಗ್ಲೆ ಕಿ ದುನಿಯಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಚಿತಾ ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮೇಘಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ತುನಿಷಾ ಶರ್ಮಾ</strong></p><p>ನಟಿ ತುನಿಷಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹಿಂದಿಯ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 2015ರಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತ್ ಕಾ ವೀರ್ ಪುತ್ರ - ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ‘ಅಲಿ ಬಾಬಾ: ದಸ್ತಾನ್-ಎ-ಕಾಬೂಲ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಫಿತೂರ್', 'ಬಾರ್ ಬಾರ್ ದೇಖೋ' ಮತ್ತು 'ಕಹಾನಿ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್</strong></p><p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರು 2020ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘ಕೈ ಪೋ ಚೇ!’, ‘ಶುದ್ಧ್ ದೇಶಿ ರೊಮಾನ್ಸ್’ ಹಾಗೂ ‘ಎಮ್.ಎಸ್. ಧೋನಿ: ದ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ’ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಜಯಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ</strong></p><p>ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ<strong>’ </strong>ಮತ್ತು ‘ಕನ್ನಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಜಯಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ 2021ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 3 ರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>ವೈಶಾಲಿ ಟಕ್ಕರ್</strong></p><p>ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ವೈಶಾಲಿ ಟಕ್ಕರ್ ಅವರು 2022ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವೈಶಾಲಿ ಟಕ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ರಾಹುಲ್ ನವಲಾನಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿ ತನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ‘ಯೇ ರಿಶ್ತಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ಲಾತಾ ಹೈ’, ‘ಸಸುರಲ್ ಸಿಮಾರ್ ಕಾ’, ‘ಯೇ ಹೈ ಆಶಿಕಿ’, ’ಸೂಪರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್’, ‘ವಿಶ್ ಯಾ ಅಮೃತ್: ಸಿತಾರಾ’ ಮತ್ತು ‘ಮನಮೋಹಿನಿ 2’ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಆಸಿಫ್ ಬಸ್ರಾ</strong></p><p>‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ’, ‘ಜಬ್ ವಿ ಮೆಟ್’, ‘ಕೈ ಪೋ ಚೆ’, ‘ಪಾತಾಳ್ ಲೋಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ನಟ ಆಸಿಫ್ ಬಸ್ರಾ, 2020ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾವಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದವು.</p><p><strong>ಸಮೀರ್ ಶರ್ಮಾ</strong></p><p>ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಮೀರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ 2020ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಯೇ ರಿಷ್ಟೇ ಹೈ ಪ್ಯಾರ್ ಕೆ', 'ಕಹಾನಿ ಘರ್ ಘರ್ ಕಿ', ಮತ್ತು 'ಕ್ಯುಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ‘ತಮಾಷಾ’ , ‘ಇತ್ತೆಫಾಕ್’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಕುಶಾಲ್ ಪಂಜಾಬಿ</strong></p><p>ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದ ಕುಶಾಲ್ ಪಂಜಾಬಿ 2019 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p><p><strong>ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ</strong></p><p>‘ಬಾಲಿಕಾ ವಧು’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮಾತಾದ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು 2016 ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇವರು ‘ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾ ಜಾ 5’ ಮತ್ತು ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 7’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾವಿನ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. </p><p><strong>ಉದಯ್ ಕಿರಣ್</strong></p><p>ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್, 2014 ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಜಿಯಾ ಖಾನ್</strong></p><p>ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಫೀಸಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್-ಅಮೆರಿಕನ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ. ‘ನಿಶ್ಯಬ್ದ್’, ‘ಗಜನಿ’ ಮತ್ತು ‘ಹೌಸ್ಫುಲ್’ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜಿಯಾ ಖಾನ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಟ ಸೂರಜ್ ಪಾಂಚೋಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕೇಸ್ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>