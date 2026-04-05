‘ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅವಶ್ಯ’

ಸೋಲಾಪುರ: 'ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ' ಎಂದು 'ಲಗಾನ್' ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗಾರ ಕುಮಾರ ಧವೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಟಿಳಕ್ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಪುಣೆ ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಸೋಲಾಪುರ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವನ, ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಹಿಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಖಕನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆಯೆ ಲೇಖಕರ ಕೌಶಲ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಲು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ, ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯ. 'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಸರಳವಾದ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಕಾರ ಸಚಿನ ಖರಾತ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಚಿತ್ರಕಾರನಾದರೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ 'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು 10 ರಿಂದ 12 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಣುಕಾ ಮಹಾಗಾಂವಕರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿತೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರಕಾರ ಸಚಿನ ಖರಾತ್ ಕುಮಾರ ದವೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖಜಾಂಚಿ ಅಮೋಲ ಧಾಬಳೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಮೋಕಾಶೆ, ಅವಿನಾಶ ಮಹಾಗಾಂವಕರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿನಾಯಕ ಹೊಟ್ಕರ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಯೆಳೇಗಾಂವಕರ, ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಕೆ. ದೇಶಮುಖ, ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕಿಣಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>