‘ಇಕಿ ನಂಗ ಬ್ಯಾಡ’ ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ

ಗದಗ: ಚಿನ್ಮಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗದಗ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರು 'ಇಕಿ ನಂಗ ಬ್ಯಾಡ' ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ಕಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶೃದ್ಧಾ ಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಕಲಾವಿದ ಮೌನೇಶ ಸಿ. ಬಡಿಗೇರ (ನರೇಗಲ್) ಇವರ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿದರ್ಶನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮಂಜುನಾಥ ಒಂಟೆತ್ತಿನ, ಸುರಜ್ ಮಯೇಕರ ಕಾಸ್ಟೂಮ್ ಡಿಜೈನ್, ಕುಶಾಲ್ ಮಾಣಕೆ ಸಂಕಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣುಆಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬೇಂದ್ರೆ, ರಾಚಯ್ಯ ಹೊಸಮಠ, ಉಜ್ವಲ ಕಬಾಡಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗಣೇಶ್, ವೀರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಬೆಳಗಲ್, ಸುಮಾ ಪಿಡ್ಡನಗೌಡರ, ಕಮಲಾ ಬೆಳಗಲ್, ಸೂರಜ್ ಮಯೇಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>