Sandalwood: ‘ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್‍ ಯುಕೆ’ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್

ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಕೆ' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 'ಒರಟ' ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಏ.10ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. 

'ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕರು ಇವರ್ಯಾರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ತಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು? ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ.

'ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೊಡೆದಾಟ, ಬಡಿದಾಟಗಳಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ ಕಥೆಯಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ರಕ್ತಕಣ್ಣೀರಿದೆ. ನಾಯಕ ಧರ್ಮರಾಯನಂತಿದ್ದವನು, ಪರಶುರಾಮನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಭೀಮಾತೀರದ ಹಂತಕರ ಕಥೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಳ, ಅವನ ಮುಗ್ಧ ತಂಗಿ ಕಾಳಿ, ಶಿವಯ್ಯ ಸಾಹುಕಾರ, ಅವನ ಮಾವ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸಾಹುಕಾರ, ರುದ್ರೇಶ ಮೊದಲಾದ ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಲಾಟೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.

ಎಂ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್ ಚಿಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ. ಮುನಿ, ಪದ್ಮಾ ವಾಸಂತಿ, ಸೋನು ಉಪಾಧ್ಯ, ಪ್ರವೀಣ್, 'ಉಗ್ರಂ' ರೆಡ್ಡಿ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್. ಗಿರಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣವಿದೆ.