‘ಗರುಡ’ನ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ 'ಗರುಡ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕಿರಣ್ ಎಸ್. ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವಿದು.</p>.<p>'ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರಕಥೆ. ಇದೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಚಿತ್ರ. ನಾಲ್ಕು ಕಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು 'ಗರುಡ'. ಈಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು ನಿರ್ದೇಶಕ.</p>.<p>ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ರಿತ್ವಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ. ದಿವ್ಯಾಚಂದ್ರ ನಾಯಕಿ. ಅಭಿ ಮಹೇಶ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಕಿರಣ್, ವಿನಯ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮುಂತಾದವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಜೋಶ್ವಾ ಸಂಗೀತವಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರದ್ದೇ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣವಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>