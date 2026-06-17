ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ: ಕನಸಿನ ಶುಭಾರಂಭ ಎಂದ ಗಿಲ್ಲಿನಟ

<p>ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. </p><p>ಇದೀಗ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡವೊಂದು ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಹೇಳಿ, ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದೇ ಜೂನ್ 21ಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಯಾವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ‘ಒಂದು ಕನಸಿನ ಶುಭಾರಂಭ, ಕನಸಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವರಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು’ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಅವರು ಹೀಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಹನಟನಾಗಿ, ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಜೂನ್ 21 ಗಿಲ್ಲಿನಟನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>