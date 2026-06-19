ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ದಿನವೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆ: ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಮೆಲುಕು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ, ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಟಿಪಿಎಂಎಲ್ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎನ್. ತಿಲಕ್ ಕುಮಾರ್, ಟಿಪಿಎಂಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎನ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ತಾರೆಯರು ಇವರು.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ನಟ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಿರೀಶ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ, ‘ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಶಾಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವೀಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕಿ ಅವಳೇ. ಇಬ್ಬರ ಅಭಿರುಚಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದದ್ದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ (ಘಟಶ್ರಾದ್ಧ) ಬಂದ ದಿನವೇ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ 50–60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ರಂಗದ ಹೊಸ ಅಲೆಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ಅಂತಹ ಅಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಬಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ’ ಎಂದರು.</p><p>2023ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಅನಂತನಾಗ್ ಅವರು ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಈ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಎಫ್ಟಿಐ ಸೇರಿದೆ. ಅದು, ಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣ</blockquote><span class="attribution"> ಗಿರೀಶ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>