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ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ದಿನವೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆ: ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಮೆಲುಕು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 17:04 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 17:04 IST
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ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಎಫ್‌ಟಿಐ ಸೇರಿದೆ. ಅದು, ಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣ
ಗಿರೀಶ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ
Girish KasaravalliLifetime Achievement AwardPrajavani cine sammana 2026

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