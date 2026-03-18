ಯುಗಾದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

ಕನ್ನಡದ ತಾರಾ ನಟ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶ್, ಮಂಜು ಪಾವಗಡ, ಹಾಸ್ಯನಟ ಜಗಪ್ಪ ನಟನೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 23ರ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಅವರು, 'ಈ ಯುಗಾದಿ.. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ.. ಹೊಸ ಟೈಟಲ್.. ಹೊಸ ಸಂಚಲನ..ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ' ಚಿತ್ರವು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 20 ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.