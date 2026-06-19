ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಮನರಂಜನೆಯನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ‘ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್’. ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಶಾಂತ್ವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಜೀವವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಲೆಕೆರೆ, ‘ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 26 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುಸು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಯಕ ಕಾರ್ತಿಕ್, ‘ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ. ನಾನೇ ನಾಯಕ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕಿರುಚಿತ್ರದವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಾಯಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವುಕನಾದೆ. ನಾನೇ ನನ್ನ ಹೀರೊ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಯಕಿ ಆರಾಧನಾ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಾಯಕಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಕಾರಣ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇವೆ. ನಾನು ಯಾವ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದೆ ತಿರುವು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-51-1017748558</p>