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ಗಾಯಕಿ ಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಮೊದಲ ಪತಿ ಗಣೇಶ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 9:21 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 9:21 IST
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