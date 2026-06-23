ಗಾಯಕಿ ಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಮೊದಲ ಪತಿ ಗಣೇಶ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ

<p>ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ದೃಶ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಕಲೇಶ್ ಗೋವಿಂದನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಗೌರಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿ, ಡ್ರಮ್ ವಾದಕ ಗಣೇಶ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅವರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಣೇಶ್, ನವ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಪತಿ ಕಲೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ‘ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಡ್ರಮ್ ವಾದಕ ಗಣೇಶ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ‘ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಗಣೇಶ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಜತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ರಮ್ ನುಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಮಲಯಾಳಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನಗೋಸ್ಕರ ಗಣೇಶ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕಲಿತರು’ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಗೌರಿ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಮದುವೆ ಮುರಿದು, ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಗೌರಿ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮದುವೆಯ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಗೌರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>32ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಗೌರಿ, 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ‘ಕ್ಯಾಸನೋವಾ’ಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>