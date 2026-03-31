ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ– ಭುವನ್‌ ದಂಪತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ಭುವನ್ ದಂಪತಿಯ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಭುವನ್ ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ– ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ ದಂಪತಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭುವನ್– ಹರ್ಷಿಕಾ, 'ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಕಂದನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಇರಲಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೊಡಗು ಮೂಲದವರು ಹರ್ಷಿಕಾ ಮತ್ತು ಭುವನ್ 2023 ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗು ತ್ರಿದೇವಿ ಪೊನ್ನಕ್ಕಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.