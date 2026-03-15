ಧುರಂಧರ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಪಾಕ್‌ ಗಾಯಕನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ₹46 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕ ಹಸನ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಡಿದ್ದ 'ಹವಾ ಹವಾ' ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಹಾಡನ್ನು ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಸನ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಂಜಾನ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿ ನಿದಾ ಯಾಸಿರ್, ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೌದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಹಾಂಗೀರ್.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ '₹300 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ, ₹1,100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ₹46.25 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಇತರೆ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳಾದ ಶಾವಾ ವೆ, ನಖ್ರಾ ಗೋರಿ ದಾ, ಆ ಜಾನಾ ದಿಲ್ ದೀವಾನಾ ಮತ್ತು ಹತೋ ಬಾಚೋ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ, ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರು ನನ್ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹವಾ ಹವಾ ಹಾಡನ್ನು 1986ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, 1987ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಐಡಲ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ಹವಾ ಹವಾ ಹಾಡು ಬಲು ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರಾದ ಜನ್ಝೀಗಳಿಗೆ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಡು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.