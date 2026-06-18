ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ‘ಜಿಎಂಸಿ’ಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ? ಏಕೆ?

<p><em>ಅಮರನಾಥ ಸಕ್ಸೇನಾ</em></p>.<p>ಇಂದು ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುಂಪು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು (ಜಿಎಂಸಿ) ತಮ್ಮ ನೌಕರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಮಾ ರಕ್ಷೆಯು ಕಂಪನಿಗಳು ನೌಕರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವು ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂಲ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರನಾಗಿ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಬಿಡುವು ಪಡೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದ ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯೋಣ.</p>.<p>ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವು ಆತನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಲೋಟರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಾದರೆ ಆತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲು, ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ತಾನು ಅದೇ ಕಂಪನಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಅದು ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬರುವ 30 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಿವರ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಎಂಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿಯು ಸ್ವೀಕೃತ ಆದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ವಿಮಾ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾ ವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನೀಡುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ಹೀಗೆ ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲವೊಂದು ಇದೆ. ಜಿಎಂಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಾಗ ಅದಾಗಲೇ ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ‘ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಅವಧಿ’ಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಆ ಅವಧಿಯು ಹೊಸ ವಿಮೆಯ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯು ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರಿಟೇಲ್ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಜಿಎಂಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ವಿಮಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ಟರಾಕ್ಟ್, ಹೆರಿಗೆಯಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆದಾಗ ಆ ಮಿತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷೆ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದರೂ ತನ್ನ ವಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಬಜಾಜ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-51-1700121727</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>