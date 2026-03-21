ಹಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ, ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಕ್ ನಾರ್ರಿಸ್ ನಿಧನ

ನ್ಯೂರ್ಯಾಕ್: ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಕ್ ನಾರ್ರಿಸ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 86 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ ನಾರ್ರಿಸ್ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

1968ರಲ್ಲಿ 'ದಿ ವೇಕಿಂಗ್ ಕ್ರೂ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ದಿ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಟಾಪ್ ಡಾಗ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್, ದಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸರಣಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದಿ ಜಾಂಬಿ ಫ್ಲೇನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ನಾರ್ರಿಸ್ ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಆರು ಸಲ ವಿಶ್ವ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಿಡಲ್ವೇಟ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಶೈಲಿಯ ಕರಾಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಚುನ್ ಕುಕ್ ಡೊ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.