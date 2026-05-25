ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಭಾಷಾ ಸೊಗಡಿನ 'ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ ಬಾ' ಸಿನಿಮಾವು ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭರದಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜು ಮೊಕಾಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ ಬಾ' ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ' ಎಂಬ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದಾಗ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಳ್ಳವ್ವನ ಕುರಿತ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಬಾ ಹಾಡು ಇದೆ. ಎರಡು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಟಿಯರಾದ ಅಕ್ಷತಾ, ಅನಿತಾ, ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಪವನ್, ಗಾಯಕಿ ಸೌಮ್ಯ ಕೆಂಪಣ್ಣನವರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಲದವಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>