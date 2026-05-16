‘ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಂ’ ಹಾಡುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಳೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಚಿತ್ರನಟ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನಆರಾಧಕನಾಗಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ 'ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಂ' ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಮೇ 17ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ' ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪಿಆರ್ಒ ಪ್ರಭು ಗಂಜೀಹಾಳ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವೀರಗಾಸೆ ಕಲೆಯ ಕುರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಎರಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ, ಡಿಸಿಪಿ ಆರ್ ರವೀಶ್, ಎಸಿಪಿ ಯು.ಬಿ. ಚಿಕ್ಕಮಠ್, ಇತರರು ಪಾಳ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಾಳು ಮುಗಜಿಕೊಂಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಟ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗಾಯಕರಾದ ರವೀಂದ್ರ ರಾಮದುರ್ಗಕರ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಭರಮಗೌಡರ್ ಪೂಜಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಟ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ತಿಮ್ಮೇಶ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಮನೋಹರ್, ನಟ ಬಲರಾಜ್ ವಾಡಿ, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕಲಾವಿ ದರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರವೀಂದ್ರ ರಾಮದುರ್ಗಕರ್, ವಿನಯ್ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>