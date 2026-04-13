ಏ.17ಕ್ಕೆ ‘ಸಂಕೀರ್ತನ’ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ: ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕೆ.ಪದ್ಮಲತಾ ಗುಂಡೂರಾವ್‌

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಈ ಅಂಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಸಂಕೀರ್ತನ' ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಏ.17ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ' ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕೆ.ಪದ್ಮಲತಾ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಯತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರ, ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಹಾಗೂ ಕವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಸಮಾಗಮ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರಂಭ ಕಾಲದ 16 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೂ ರಚನಾಕಾರರ ಮಹಿಮೆ ಒಳಗೊಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನಕಗಿರಿ, ಆನೆಗುಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜೆ.ಎಂ.ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಗೋಪಾಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಟರಾದ ಗಿರೀಶ ರಾವ್, ಹರಿದಾಸ ಚಿಂತಕ ಆರ್.ಪಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಂಜಯ ರಾವ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>