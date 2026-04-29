ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ 2015ರಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂರು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹2ಲಕ್ಷ, ₹1.5ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ₹1ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಅವಧಿ ಕನಿಷ್ಠ 3ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳೊಳಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 30, 2026ರೊಳಗೆ Google Drive ಮೂಲಕ nhrcshortfilm@gmail.comಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಿತಿ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ 011-24663281 / 24663367.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>