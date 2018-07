ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ರೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಶ್ಕಿನ್

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಮಲಯಾಳಂ ನಟ, ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಪೇರನ್ಬು ತೆರೆ ಕಾಣಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ನಟಿ ಅಂಜಲಿ ಅಮಿರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸತ್ಯರಾಜ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಅಂಜಲಿ ಅಮೀರ್, ಅಂಜಲಿ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಶ್ಕಿನ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮಿಶ್ಕಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ಕಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಮಮ್ಮಕ್ಕಾ (ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ) ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿರಿ? ಅವರೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಶಾಟ್ ಒಂದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಮ್ಮುಕ್ಕ ಯುವತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಟ.

ಮಿಶ್ಕಿನ್ ಅವರ ರೇಪ್ ಜೋಕ್ ಹೇಳಿ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ

ಮಿಶ್ಕಿನ್ ಅವರ ರೇಪ್ ಜೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‍‌‍ನಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ, ತಮಿಳು ನಟ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಮಿಶ್ಕಿನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಆ ಟ್ವೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

WTF Mr. #Mysskin. Seriously? you seriously need to get some help. What movies have u been seeing recently?? #Peranbu #PeranbuAudioLaunchhttps://t.co/rHFw1QeOcv

— Antony Rubin (@AntonyRubin) July 17, 2018