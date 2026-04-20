‘ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಳಯರಾಜ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ

ಭಾವನಾ ತಲ್ವಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. 

'ರಕ್ಕಮ್ಮ ಕಯ್ಯ ತಟ್ಟು', 'ಸುಂದರಿ ಕಣ್ಣಾಲ್' ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು, ಇದೀಗ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಧಾರಿತ 'ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಾವನಾ ತಲ್ವಾರ್, 'ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಬಿನೋದ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಆನಂದ್ ನೀಲಕಂಠನ್ ಅವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಳಯರಾಜ ಅವರು 1976ರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್-ಮೋಹನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅನ್ನಕಿಳಿ' ಎಂಬ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.