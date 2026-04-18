ಶನಿವಾರ, 18 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
INCA 2026 : ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 10:10 IST
Last Updated : 18 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 10:10 IST
‘ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ -1’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ಜೊತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ -1’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ಜೊತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

‘ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ -1’ ಚಿತ್ರದ ಕನಕವತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ‘ಐಎನ್‌ಸಿಎ’ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ -1’ ಚಿತ್ರದ ಕನಕವತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್  ‘ಐಎನ್‌ಸಿಎ’ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.  

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಲು ಬಂದ ಪಾರ್ವತಿ ಮೆನನ್‌ ಅವರು ಮಾರ್ಡನ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಲು ಬಂದ ಪಾರ್ವತಿ ಮೆನನ್‌ ಅವರು ಮಾರ್ಡನ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳಿನ ‘ಕಾಂತ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಐಎನ್‌ಸಿಎ’ ಲಭಿಸಿದೆ.

ತಮಿಳಿನ ‘ಕಾಂತ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ  ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆಐಎನ್‌ಸಿಎ’ ಲಭಿಸಿದೆ. 

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಐಎನ್‌ಸಿಎ’ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ  ‘ಐಎನ್‌ಸಿಎ’ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 

