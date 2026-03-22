ಪರಿಮಳ ನನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದಳು: ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸಂದೇಶ

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪರಿಮಳಾ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>1984 ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ವಿವಾಹವಾದ 'ನವರಸ ನಾಯಕ' ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಾ ದಂಪತಿ ಇಂದಿಗೆ 42ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಣದ ಕುರಿತು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ' ಮದುವೆ ಆಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದುದ್ದರಲ್ಲೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳೋದು ಜೀವನ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮುಖ್ಯ. ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗದ ಅನೇಕ ಹುಡುಗರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಮದುವೆಗೆ ಹಾಕುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಂದಿನ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇರಬಾರದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಥವ ಖಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರು ಇರಬಾರದು, ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ವರಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಡ್ಡಾಯ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಇಂದು ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗನಿಗೆ 36 ಹುಡುಗಿಗೆ 30 ಅಂತೆ...ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ.. ಓ ದೇವರೆ ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಚಿಂತನೆ? ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸವಿನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜಗ್ಗೇಶ್ 'ನನ್ನ ಮಡದಿ ಪರಿಮಳ ಹಣವಂತಳು ಆದರೂ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೃಢವಾಗಿ ನನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದಳು. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುವೆ.. ಅವಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಭುಜ ನೀಡುವೆ ಮದುವೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಆದವರು ವಿಚ್ಚೇದನ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮನಗಳು ಒಪ್ಪಿ ಇದ್ದುದ್ದರಲ್ಲೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುವವರು ಇರುವಲ್ಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಯುಗಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಾಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಇಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ತಾತಾ ಆಗಿರುವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ರಾಯರಲ್ಲಿ ಬೇಡುವೆ ಕರುನಾಡಿನ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಯುವಮಿತ್ರರಿಗು ಬೇಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ಬದುಕು ಅರಿತು ಬದುಕಿದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ', ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.