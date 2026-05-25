ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ; ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಿಳಿದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು...

ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಮೇ 24 ರಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 'ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಕಾರಣ. ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಪಯಣ. ಬಳಿಕ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ ವಾಯಿತು. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ, ಆಂಕರ್, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಪುನೀತ್ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಹ್ವಾನದ ವರೆಗೂ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಮಾರಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಾಜಸೇವೆ ನನ್ನ ಹೆಗ್ಗುರಿ. ₹2000, ₹1000, ₹500 ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು , ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರ ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ರಾಜಕಾರಣದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ,ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಜನರ ಸೇವಕರ ಹಾಗೆ ದುಡಿದು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಮಹದಾಸೆ. ಈ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ಮಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ' , 'ನನ್ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು 'ಯುವ ಸರ್ಕಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.