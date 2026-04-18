‘ಜೈಲರ್‌–2’ಗೂ ಪೈರಸಿ ಭಯ

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿ ಭಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಜೈಲರ್–2' ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಸೋರಿಕೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಳದ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 'ಜೈಲರ್' ಯಶಸ್ವಿ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಪೈರಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಪೈರಸಿ ವಿಡಿಯೊ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆಯರ ಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಜೈಲರ್' ₹700 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಮಾಸ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಪೈರಸಿ ಸದ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಗಳಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಕೇಬಲ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಂಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>