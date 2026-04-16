‘ಜನ ನಾಯಗನ್’ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲೀಕ್: ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗವು ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳುಳ್ಳ 5 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ವೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಬಳಿಕ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಭದ್ರತಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸುನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p><p>''ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಪೈರಸಿ ತಂಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಲಿ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಅವರ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.</p><p>ಇನ್ನು, ಇದು ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ ವೇಳೆ ಸಹ ಇಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.</p><p>ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗವು 'ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್' ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈರಸಿಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಲೀಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಅನೇಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.</p><p>'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಜಿನಿಕಾಂತ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಮೋಹನಲಾಲ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.