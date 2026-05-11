ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಶೀಘ್ರವೇ ‘ಜನ ನಾಯಗನ್’ ತೆರೆಗೆ

ತಮಿಳುನಾಡು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ನಾರಾಯಣ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚೆನ್ನೈನ ನೆಹರೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು, ʼಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಿಕಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಜನ ನಾಯಗನ್ʼ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ತಡೆಯಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ʼವಿಜಯ್ ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 'ಜನ ನಾಯಗನ್ʼ ಚಿತ್ರವು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ʼಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವ, ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೂನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನಿಜವಾದ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಆಗಿ ವಿಜಯ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.