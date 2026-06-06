‘ಪೆದ್ದಿ’ಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು...

<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನ ಅವರು ಜಾನ್ವಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಅಚಿಯಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನ ‘ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಚಿಯಮ್ಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೇಹದ ತೋರಿಸಿ, ನಂತರ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯದ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>