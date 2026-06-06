<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಜಪಾನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಟೋಕಿಯೊದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಜೂನ್ 4 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹135 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಮಸಾಮಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಡುಗಳಾದ ‘ರಾಯ್ ರೈ ರಾ ರಾ’ ಮತ್ತು ‘ಮಸಾ ಮಾಸಾ’ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲೆಂದು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ 2 ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದೆವು’ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ‘ಮಗಧೀರ’, ‘ಆರ್ಆರ್ಆರ್’ ಮತ್ತು ’ರಂಗಸ್ಥಳಂ’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. </p><p>ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನ ₹112.49 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ₹26.90 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹135 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹36 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ, ದಿವ್ಯೆಂದು ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>