ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಜಿ ಸಲಹೆಗಳು ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ: ಧುರಂಧರ್ ಗಾಯಕಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್

ರಣವೀರ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್' ಸರಣಿಯ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿರುವ ಗಾಯಕಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಾಯನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಣವೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಲಾಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾಯನದ ಹಾದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು, ವ್ಯಸನದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು? ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾನಂದರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿ ರಾಧೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ಭಕ್ತರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವೃಂದಾವನ, ವಾರಣಾಸಿಯಂತಹ ನಗರಗಳು ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತವಾರವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಂದು ರಣವೀರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಜಾಸ್ಮಿನ್, 'ನಾನು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳು ರಾಧಾ ಎಂದರು. ನಾನು ರಾಧೆ ರಾಧೆ' ಎಂದೆ. ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ, ಆತಂಕಗಳಿಗೂ ಇದೊಂದೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿದವು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಕಲಾವಿದರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಬಯಸುವುದು ಅದನ್ನೇ. ಕೊನೆಪಕ್ಷ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಾಸ್ಮಿನ್, 'ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಗಳು ಬೇಕು. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಮಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುವುದು. ನನ್ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ, ವರ್ತಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗನಿರಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.