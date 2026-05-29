ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. <br><br>ಜುಲೈ 31 ರಂದು 'ಸಿಗ್ಮಾ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಆಕ್ಷನ್, ಕಾಮಿಡಿ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಜಯ್, 'ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೊಸಬ ಆಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನುಭವವೇ ವಿಶೇಷ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಸುಬಾಸ್ಕರನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸುವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.