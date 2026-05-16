ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಟಿಸಲ್ಲ: ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಜಯಂ ರವಿ ಕಣ್ಣೀರು

ಚೆನ್ನೈ: 'ನನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿಚಾರ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೂ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳು ನಟ ರವಿ ಮೋಹನ್ (ಜಯಂ ರವಿ) ಗದ್ಗದಿತರಾದರು. ಪತಿ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರಹೋಗುವೆ. ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತೊರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಗಾಯಕಿ ಕೆನೀಷಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿರುವ ರವಿ ಅವರು, 'ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ನಿಯ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಕಾರಣ, ಇದು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು' ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ರವಿ ಮೋಹನ್ ಅಥವಾ ಜಯಂ ರವಿ ಸಾಧು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳದೆ, 'ಅವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಮದುವೆಯಾದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕುಯ್ದುಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಬದ್ಧತೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನನಗೆ ಆದ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ, 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶೇ 95 ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಸುಂದರ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೂ ದೂರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನದೆನ್ನುವ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನದೇ, ನಾನೇ ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನೀಷಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, 'ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವಮಾನಗಳವರೆಗೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.