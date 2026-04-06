‘ಜೇನುಬೇಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಇಂದು

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 'ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಪ್ರೋಡಕ್ಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ 'ಜೇನುಬೇಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಏ.6ರಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ' ಎಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪ ಮೋಹನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಾಸಕ ಡಾ.ಮಂತರ್ ಗೌಡ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜೇನು ಕುರುಬರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಅವರ ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಕಥೆಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಕರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗಿರಿಜನರ ಬಗೆಗಿನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಗಿರಿಜನರ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಗಿರಿಜನರು ನುಡಿಸುವ ಸಂಗೀತ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಿರಿಜನರು ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು, ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕು, ಅರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ನೃತ್ಯ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಥೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಜೆ.ಎಂ.ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಶರತ್ ಬಿಳಿನೆಲೆ, ಛಾಯಗ್ರಾಹಣ ಸಂದೀಪ್ ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಅದ್ವಿಕ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರಾದ ಶಶಿಕಿರಣ್, ಐಶ್ಚರ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>