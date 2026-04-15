‘ಜಿನುಗೊ ಮಳೆ’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ: ಸ್ಪಂದನಾ, ಧನುಷ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಕಿಚ್ಚ

ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪಂದನಾ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ 'ಜಿನುಗೊ ಮಳೆ' ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪಿಆರ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೀತೆ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, 'ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳ, ಈ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿರುವ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಾಡನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಆಕಾಶ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತನ್ ಹೊಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿತಾ ಕುಂಡು ಅವರು ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ, 'ಜಿನುಗೊ ಮಳೆ' ಹಾಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ.