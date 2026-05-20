<p>ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ 4 ನಿಮಿಷ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀಸ್ ಮೇಕರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1967ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಫೀಮುಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಡಾರ್ಕ್ ಥೀಮ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೋಚುವುದು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹೆರಾಯಿನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಅಫೀಮು ಗಿಡಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ ವೇಳೆ 'ಅಫ್ಘಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ' ಮತ್ತು 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್' ನಡುವೆ ಅಫೀಮು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಮಾಫಿಯಾ ಜಗತ್ತಿನ ಕಮಾಂಡರ್-ಇನ್-ಚೀಫ್ ಆಗಿ 'ಲೂಗರ್' ಅಲಿಯಾಸ್ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಘುವೀರ್ ರಾಥೋಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>