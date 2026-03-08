<p>ಕೆಎಚ್Xಆರ್ಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ ‘ಕಮಲ ಹಾಸನ್ ಇನ್ಟು ರಜನೀಕಾಂತ್’– ಹೀಗೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ‘ತಲೈವರ್ 173’ ಎನ್ನುವುದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಕಮಲ್, ರಜನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅತ್ಯಪರೂಪದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಖುದ್ದು ಕಮಲ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>49 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಾರಾ ನಟರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಆನಂತರ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೂಡುತ್ತಿರುವುದು ಈಗಲೇ. ವೃತ್ತಿಬದುಕಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ನಟರಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಗೂ ರಜನಿ ಇಬ್ಬರ ಹಾಸ್ಯರಸ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಲವು ಇವೆ. ‘ಮೈಕಲ್ ಮದನ್ ಕಾಮರಾಜನ್’, ‘ಅಪ್ಪು ರಾಜಾ’, ‘ಅವ್ವೈ ಷಣ್ಮುಗಿ’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ. ಇನ್ನು ರಜನಿ ಅವರು ‘ಶಿವಾಜಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ದ ಕಾಮಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೆನಪು ತಾಜಾ ಆಗಿದೆ. ‘ಜೈಲರ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರೌರ್ಯ ರಸದ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಹೊಸಕಾಲದ ಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್ ಕಾಮಿಡಿಗೂ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ತಾರ್ಕಿಕ ಲೋಪಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಜನಿ ವೃತ್ತಿಬದುಕಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಾಯವಾಯಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ನಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಾರಾ ನಟರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ, ವಿರೋಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎರಡೂವರೆ ತಾಸು ರಂಜಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ತರ್ಕ ಹುಡುಕಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಇಬ್ಬರೂ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಾಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿಷಯದ ಚಿತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಾಣತನವಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಎಳೆತಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ‘ಡಾಕ್ಟರ್’ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟೀಸರ್ಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ‘ಜೈಲರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಕಥೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಇಡುಕಿರಿದಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿನಾಯಕನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಆಗಿಸಿ, ಆತನಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪದ ರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೊ ಕೂಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದೀಗ ರಜನಿ, ಕಮಲ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಮಲ್ ಹಾಗೂ ರಜನಿ ರೆಟ್ರೋ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಲಲನೆಯರು ಬಳುಕುತ್ತಾ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಅವರು ಕಣ್ಣೆವೆ ಇಕ್ಕದೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಳೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕಮಲ್ ಕೂರುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ರಜನಿ. ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಸನ್ ಇಣುಕುತ್ತಾರೆ. ಬಪ್ಪಿ ಲಹರಿ ಶೈಲಿಯ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಒಂದು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹೀರೊ ಯಾರೆಂದು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕಮಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ರಜನಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನೆಲ್ಸನ್, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಮಲ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ, ಕಮಲ್, ರಜನಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹುಳ ಇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನೆಲ್ಸನ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>