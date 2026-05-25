ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ‘ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆ‘ ಎಂದ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ಕಿಡಿ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು 'ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ನಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ, ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ಮರ್ಮೇಡ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ 'ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದಲು ಹೊಸಬರಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಗನಾ ಅವರು, 'ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್' ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ದಾರಿ. ಇದು ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಚ್ಛೆ. ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐಶ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆದರೂ ನೋಡಿ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.